challenger チャレンジャー ほぼ新品 Tシャツ 長瀬智也 ハーレー

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【ブランド】challengerチャレンジャー【説明】チャレンジャーロゴをあしらった、ほぼ新品未使用のTシャツになります。早く売りたいので、ご要望ありましたらコメントからお願いします。【サイズ】着丈...74身幅...56肩幅...52【状態】AS...新品未使用A...傷、汚れなくほぼ新品B...数回の着用C...複数回の着用D...傷、汚れありE...激しい傷、汚れあり商品の質問や値下げ交渉など、可能な商品に関しましてはご対応致します。お気軽にコメント欄よりお問い合わせ下さいませ。また、基本的にご購入後1-2日で発送となりますが、仕事の兼ね合いで不規則に発送が遅延する場合もございます。予めこちらで把握している場合はお伝え致しますが、不測の場合はご理解下さいませ。宜しくお願い致します。検索用↓#送料無料#送料込み#シングルステッチ#パウエル#トニーホーク#ゾーラック#サンタクルーズ#オールドスケート#NHS#シュプリーム#レッチリ#アイアンクロス#ドッグタウン#スラッシャー#ステューシー#グランドロイヤル#鉄十字#90s古着#USA古着#ヨーロッパ古着#ヴィンテージ#OLD#US古着#輸入古着#ユニセックス#アメカジ#ゆるカジ#ストリート系#古着屋#オーバーサイズ#レトロ#ゆるダボ#カジュアル系#古着女子#古着男子#長瀬智也#ハーレー#チョッパー#ネイバーフッド#テンダーロイン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック