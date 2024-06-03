新品 ピーエス バイ ポールスミス 二つ折り 札入れ 財布 ナイロン ブルー

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☆☆☆プロフィールを必ずご覧ください☆☆☆230807013■ブランド：ポールスミスPaulSmith■アイテム名：二つ折り財布■色：ブルー×レッド■素材：ナイロン■型番：M2A5321■製造：China■サイズ(幅×高さ×マチ)：約11.5×9.5×2cm ※手測りですので若干の誤差はご了承下さい。■仕様：札入れ×1、ポケット×2、カードポケット×6■付属品：箱■参考定価：ー■中古ランク：N■管理番号：230807013-M■発送サイズ：60cm■商品状態：新品・未使用品です。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れたお品で、鑑定済みの正規品でございます。他の商品はこちら #lamarque