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ニューエラ　チシャネコ　アリスインワンダーランド
商品番号 P40394754254
商品名

ニューエラ　チシャネコ　アリスインワンダーランド
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用で、自宅にてコレクションしていました。傷などありませんが、完璧を求める方はご遠慮ください。
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