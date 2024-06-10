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MightyShine Let it Ride コラボ BRIDGE CAP
商品番号 U54235152428
商品名

MightyShine Let it Ride コラボ BRIDGE CAP
ブランド名 マイティシャイン
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付き。MightyShineマイティーシャインLetitRideレットイットライドコラボBRIDGECAPブリッジキャップMightyShineとLetitRideとのコラボブリッジキャップです。\u2028\u2028後ろ被り用の小ツバなキャップでブリムを持ち上げてかぶるスタイルを提案しております。\u2028シンプルなキャップで、丸めてカバンやポケットに突っ込むことが出来ます。\u2028手軽に使え、いい意味で雑に使えるつばの短いコットンキャップです。\u2028\u2028コットン100%ツイル生地を使用しています\u2028バックのレザーベルトでサイズ調節ができます\u2028日本製(カラー)ブラック(配送方法)らくらくメルカリ便を予定しております。最後までご覧頂きありがとうございました。他にも出品していますので、気になる方は是非ご覧下さいませ♪#【即購入OK★mochiショップ】
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