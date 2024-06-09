バーバリー\u0026ポールスミス

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商品詳細
ハンカチ、タオルハンカチ、スカーフのセットです。ポールスミス:50㎝x50㎝ ※シルク素材バーバリーハンカチ 47㎝x47㎝バーバリータオル 24㎝x24㎝おまけで、こちらも未使用のバーバリーハンカチお付けいたします。こちらは、少しシミ(12.13枚目画像)みたいなものが見られましたので、おまけとしておつけ致します。使用していないので、洗えば問題なく使用できるかと思います。コンパクトにしての発送を予定しております。商品状態ご理解いただける方の購入、お待ちしてます。発送は迅速にいたします。よろしくお願いします。
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