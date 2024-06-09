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バーバリー\u0026ポールスミス
商品番号 U51631032305
商品名

バーバリー\u0026ポールスミス
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンカチ、タオルハンカチ、スカーフのセットです。ポールスミス:50㎝x50㎝　※シルク素材バーバリーハンカチ　47㎝x47㎝バーバリータオル　24㎝x24㎝おまけで、こちらも未使用のバーバリーハンカチお付けいたします。こちらは、少しシミ(12.13枚目画像)みたいなものが見られましたので、おまけとしておつけ致します。使用していないので、洗えば問題なく使用できるかと思います。コンパクトにしての発送を予定しております。商品状態ご理解いただける方の購入、お待ちしてます。発送は迅速にいたします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/interconnect799370.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual989046.html
http://narcologia.ru/goods/moped901568.html
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