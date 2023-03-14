FOG Essentials New Era 59Fifty 7 1/4

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商品詳細
商品名 ：FOGEssentialsxNewEraEssentialCorduroy59FiftyFittedCapカラー ：Blackサイズ ：71/4(57.7cm)シーズン：2023SS購入先 ：FearofGod公式オンライン定番モデルにコーデュロイ素材を使用したものです。秋冬にちょうどいいです。シール類は剥がしていますが、室内の試着のみです。剥がしたシールは台紙に貼り保管していますので同梱しますが、あくまでオマケ程度としてお考えください。タイミングによっては当日、遅くとも翌日発送いたします。FearofGodフィアオブゴッドFOGエフオージーフォグEssentialsエッセンシャルズNewEraニューエラCorduroyコーデュロイBlackブラック黒JerryLorenzoジェリーロレンゾ714素材...コットンカラー...ブラック形...ベースボール
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