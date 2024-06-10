Mitchell \u0026 Ness レイカーズ　80's 海外限定 八村塁

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商品詳細
#Tommy85ショップの帽子一覧はこちら✨フォロワー様は割引します✨〜¥3,000:¥100OFF¥3,001〜:¥200OFF¥10,000〜:¥500OFFフォローした状態でコメントに『フォロー割希望』と書き込みしてください⭐︎お値段変更させて頂きます^^【新品未使用】ブランド側と直接交渉し仕入れておりますので100%正規品になります。全国にある中古買取店等でも買取り可能です。ご安心して御購入下さい【ブランド】Mitchell\u0026Ness【ミッチェルアンドネス】LosAngelesLakersChampsPatchSnapback【ロサンゼルスレイカーズスナップバック】八村塁が所属している、海外限定モデルのNBAロサンゼルスレイカーズのチャンプスナップバックキャップ。80's、90's風のデザインががかなりレアです。スナップバックでサイズ調節が可能です。・フラットバイザーサイズ（約）：ONESIZE（56-62cm）色：BLACK\u0026PURPLE#Tommy85ショップの帽子一覧はこちら
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