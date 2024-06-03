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パイソン 長財布 ラウンドファスナー ダイヤモンド パイソン 本革 ウォレット
商品番号 W27557511984
商品名

パイソン 長財布 ラウンドファスナー ダイヤモンド パイソン 本革 ウォレット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【天然色パイソン】一枚革メンズ長財布No.tp3c独自の仕入れルートで入手できました。今回限りの商品であり、今後の入荷予定は未定です。在庫1個！　早い者勝ち！【商品説明】【天然色パイソン】一枚革メンズレディース長財布ダイヤモンドパイソン新品未使用送料無料財布ラウンドファスナー本革蛇パイソンヘビ皮■素材■メイン素材・表地:蛇革・裏地：牛革■サイズ■・W20×H10×D3cm■収納■・カード入れ：×21・小銭入れ：×1・お札入れ：×2・フリー:×3・留め具:YKK製ジッパー【商品特徴】『ダイヤモンドパイソン』自然の幾何学模様が美しく、贅沢な一枚で使用しています。高級感漂うダイヤモンドパイソン（蛇革）パイソンの手触りは優しく、使うほどに手に馴染み柔らかく育っていきます※当店で使用している本革は全て本物の革を使用していますので、革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタなどの違い、また室内、室外での撮影により実際の商品素材の色と相違する場合もございますのでご了承ください。【発送方法】■送料は無料です。■入金日から、2～3日以内に発送致します。【注意事項】■迅速で安心なお取引をモットーとしていますので最後まで宜しくお願い致します。■神経質な方は、ご遠慮ください。■値引き交渉不可#パイソン#蛇革#長財布
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