【新品】LEVI'S x JJJJOUND Cap \

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LEVI'SxJJJJOUNDCap\"Indigo\"リーバイスxジョウンドキャップ\"インディゴ\"◯商品説明◯•商品名:LEVI'SxJJJJOUNDCap\"Indigo\"•状態:新品•SIZE:フリー•COLOR:Indigo・購入場所：ジョウンドオフィシャルサイト当時、即完。なんとか買えましたが、コレクション用でしたので出品します。ペット飼っておりません。タバコ吸いません。#オルウェイス#alwayth#WAKESAPPORO#ミンナノ#MINNANO#COMFORTABLEREASON#コンフォータブルリーズンキャップ6パネル#カップアンドコーンSundaysbestサンデーズベスト#minnano#min-nano#supplyTokyo#TOXGO#upperfieldone#アッパーフィールドワンufo#supreme#シュプリーム#wtaps#ダブルタップスsszcupandcone#jjjound#ジョウンド形···ベースボール