新品 エメレオンドレ×タイレル ウィンストン W ロゴ キャップ マシュマロ

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)【商品名】AiméLeonDoreGalleryHat(※納品書表記→TYRRELLWINSTONCAP)【商品の状態】・「新品・未使用」→試着なし(撮影のため開封)・公式オンラインにて購入(正規品)・付属品→専用チャックバッグ【カラー・素材・仕様】・表記→MARSHMALLOW(※主観→クリーム)・ロゴの色→ホワイト、ブルーの刺繍・コットン100%・5パネル【サイズ】・頭囲free(55.5～60.5cmスナップバックで調整可能)※スナップバック既存の穴6つ全てを留めた状態を最小、穴を1つだけ留めた状態を最大として計測・高さ11cm・つば7cm※数値は実寸⚫️他人が捨てたものに再び物語を宿す、現代アーティスト「タイレルウィンストン」古いバスケットボールをグリッド状に並べたアッサンブラージュ作品が有名です。エメの店内にある\"アレ\"ですね。エメのロゴは小さなピスネームのみ。ブランドイメージが程よく中和されているので、ブランドミックスしやすい仕様。\"マシュマロ\"という名のクリーム色に、爽やかブルーがトッピングされています。『エイムレオンドレメンズレディース男女兼用ブランドキャップナチュラルトートNewBalance(ニューバランス)JJJJound(ジョウンド)Salomon(サロモン)XT-WINGS2HENDERSCHEME(エンダースキーマ)COMESANDGOESca4lacphRACAL1LDKmoma(モマ)newera(ニューエラ)RonHerman(ロンハーマン)L'ECHOPPE(レショップ)RalphLauren700fill等をよく検索される方に見ていただきたいお品です。』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得頂けない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です