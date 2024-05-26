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ブラザ・モノグラム ヴィトン VUITTON メンズ 長財布 黒 ブランド
商品番号 C71692982743
商品名

ブラザ・モノグラム ヴィトン VUITTON メンズ 長財布 黒 ブランド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#TKS_dreamブランド品販売の商品一覧即購入歓迎✨金属キラキラ✨モノグラム柄もしっかり残っています【参考定価】￥96,800-【商品】ルイヴィトンLOUISVUITTONモノグラム・エクリプスポルトフォイユ・ブラザブラック(黒)【特徴】正規品/本物保証/メンズ/2つ折り/財布ブラック【素材】アンプラント（牛革）【製造番号】：M61697【シリアル番号】TA3169【大きさ】19cmx10cmx2cm【付属品】無し【仕様】カードスロット16札入れ1小銭入れ1フリー収納4【商品ランク】AN⇒新品S⇒未使用品SA⇒ほぼ未使用といえるレベルの商品A⇒傷汚れが少なく状態が良い商品B⇒程よい使用感や多少の傷汚れがあるが、程度の良い商品C⇒使用感の他、目立つ傷や汚れがある【商品状態】✨汚れ無✨型崩れ無し✨糸飛び無✨ジップもスムーズ✨小銭入れもキレイ✨金属キラキラ【仕入先】ブランド店で真贋済みの商品のみ取り扱っております✨全品送料無料です(^^)✨ペット飼ってません✨タバコは吸ってません✨細心の注意を払って撮影していますが、写りきれなかった汚れ、スレ、傷等がある可能性があります。✨しっかり保管・収納していた大切なアイテムです。✨LouisVUITTONの財布(ラウンドファスナー、L字ファスナー、フラップ長財布他）、キーケース等、ハイブランド小物を扱っております。✨近年、某韓国モデルがアンバサダーに就任するなど、アジア女性に魅力を再提示したLouisVUITTON。古着・キレイめetc、服装を問わずお使い頂けるのも魅力ですね。✨白、黒、花柄、アーガイル、ボヘミアン、パステルカラー、夏服、冬服全てに完璧にマッチするトラディショナルなデザイン‪‪❤︎‬この機会に是非どうぞ✨カラー...ブラック柄・デザイン...プリント財布形...長財布柄・デザイン...プリント（ロゴなど
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