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SHURE PGA48-XLR
商品番号 W82733175071
商品名

SHURE PGA48-XLR
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREPGA48-XLRShure#Shure#SHUREPGA48_XLR何度が室内で使用しましたが、綺麗な状態かと思います。
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