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K18 Pt900ダイヤモンドリング 指輪
商品番号 W61545398551
商品名

K18 Pt900ダイヤモンドリング 指輪
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 37,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18Pt900ダイヤモンドリング指輪です紳士用ですK18の土台上下にプラチナ中にメレダイヤが5個ずつK18の真ん中にダイヤモンド0.20が入っています☆とても綺麗で豪華なリングです厚みもあります★サイズ18号前後最小幅5mm最大幅13.5mm重量11.9g☆K18Pt900の刻印ありダイヤモンド020の刻印あり素人採寸検品ですので多少の誤差見落としがあるかと思いますがご了解ください☆自宅保管の未使用品です長期保管品です紳士用ですが女性でもいけますK18Pt900020ダイヤモンドデザインリング指輪男女兼用
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