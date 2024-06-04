Vandoren B♭クラリネット マウスピース 5RVライヤー 刻印時代

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商品詳細
ブランドロゴや型番、ライヤーマークが金色プリントではなく、刻印に金の色入れがされています。現行品よりも、素材の面でも仕上げの面でも質が高く、人気の高い頃の個体です。試奏程度でほぼ未使用、全体的に目立ったキズやヨゴレもなく、擦り傷程度で美品です。使用するのには全く問題ないです。#Vandoren#バンドレン#バンドーレン#5RVライアー#5RVライヤー#クラリネット#マウスピース
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