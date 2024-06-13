REDMOON レッドムーン K18 シルバー カレッジ 印台 リング

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商品詳細
REDMOONレッドムーンK18シルバーカレッジ印台リング今は製造していないREDMOONの貴重なシルバーリングです！☆20年前に吉祥寺にて購入。もう10年以上は使用しておらず、自宅保管していました。☆傷・リング歪みあり。☆サイズ:内径 約18〜19㎜(約17号)☆付属品なし。♪♪当時はREDMOONが大好きで、いろいろ購入していました。皮のバングルも出品しております。まだ使用できるもので、唯一残っているものです♪♪◆中古品をご理解の上、ご検討くださいませ。
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