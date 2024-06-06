新品1piu1uguale3 JACKET SHORTSセットアップAKMwjk

【BANDANAPATCHJACKET】初夏に活躍してくれる「シャカシャカコレクション」、シャカシャカ素材となっています。「薄地の合繊生地のジャケットは着用するとシワが目立ってカジュアルすぎる…」「ショルダーの作りが貧弱でジャケット好きは敬遠しがちなこのアイテム、、」問題ありません。ご覧の通り、美しいシルエットは勿論のこと、「肩もバッチリキマってる」マジックジャケットなのです。それもそのはず、カジュアルウエアを縫製工場ではなく長くテーラーメイドを得意とする熱練された技術を持った工場で作成した逸品。すっきりとしたベーシックなデザインでどんな場面でも活躍してくれます。ポリエステル100％で作られたこちらのアイテム、裏地はCoolMaxが使用されており伸縮性にも優れ着心地も抜群。欧州のロイヤルカラーNAVYと熱成されたBURGUNDYの組み合わせが新しいBANDANAシリーズのニューカラー。落ち着いたカラー【NavyBrugundy】でアダルトな雰囲気を作ってくれる1枚となっています。情熱の配色は普通では飽き足りない大人への強烈なアプローチです。しかしながらこの配色、一見派手に見えるのですが、「昼と夜」で表情が変わるのです！陽気で情熱的なアクセントが日が暮れる夕刻にはシックでエレガントな装いに早変わり、百聞は一見にしかずです。【BANDANAPATCHSHORTS】バンダナショーツとのセットアップでより美しいスタイリングが完成しますので是非ご利用になってみてください。カットソーに合わせるだけで洗練された大人の雰囲気を作り出してくれます。カラー:ネイビー×バーガンディサイズ:Ⅵ肩幅：43cm身幅：52cm袖丈：66cm着丈：75cmウエスト幅：40cmヒップ幅：54cm股上：29cm股下：25cmポリエステル100%



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