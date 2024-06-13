SUPREME NEW ERA mcmxciv キャップ

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ご質問等なければ即購入okです。使用品にご理解ある方よろしくお願い致します。値下げのご相談や質問などある方はお気軽にコメントください。中古で購入後、数回着用しました。サイズは71/259.6cmですSupreme×NewEraシュプリームxニューエラMCMXCIV1994Capロゴエンブレムチェックローマ数字で1994を意味するMCMXCIVをデザインしたエンブレムが印象的なニューエラのチェック柄キャップになります。#supreme#NEWERA#CAP#シュプリーム#ニューエラ#キャップ