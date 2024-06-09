長財布　ハンドメイド　本革　牛革　サドルレザー　バイカーズ　ウォレット　ヌメ革

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ハンドメイドのバイカーズウォレットです。丈夫な縫製と高級感のある表面の作りで長くご愛用いただける長財布です。使い込むほどに独特の艶や風合いが醸し出されます。ハンドメイドで非常に綺麗に丁寧に仕上げた高級感あふれる長財布です。※天然革を使用してハンドメイドで作成していますので、革の色合いやシワや作成上の小さな傷等は若干ですが個体により違いがあります。※他にも多数の商品を出品しておりますのでご覧ください。■状態：新品■素材：高級牛革使用（サドルレザー）■サイズ：約195×95×20ｍｍ■カード入れ：１１枚まで対応（裏面がポケット収納になっています。）■ファスナー付小銭入れ■札入れ：２ケ所（カード入れ、小銭入れの裏面がポケットになっていてます。）■ウォレットチェーンは無いです。■箱はありません。注意事項※天然革を使用してハンドメイドで作成していますので、革の色合いやシワや作成上の小さな傷等は若干ですが個体により違いがあります。カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革