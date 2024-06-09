ステンレス ペーパーチェーン クロスネックレス フィリグリークロスネックレス

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商品詳細
ペーパーチェーンネックレス／クロスペンダントセット■すべて実物のお写真になります■■新品未使用■シンプルなデザイン性で人気のペーパーチェーン、クロスペンダント付き。=状態新品未使用=チェーンサイズ(真鍮素材)約50cm=クロスペンダントサイズ(ステンレス素材)65mmx45mmクロスは取り外しが出来ます。そのため、ペーパーチェーン単体で使用する、ペンダントを付ける等、自由にカスタマイズを楽しめます。=重さ合計約64g03
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