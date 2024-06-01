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マイケルコース長財布
商品番号 Q94655162708
商品名

マイケルコース長財布
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用品、使わないので出品しました。初期の傷ご納得の上ご購入お願い致します。お値下げ不可※ご購入前にプロフィール欄を一読くださいますと幸いですよろしくお願いします！ブランド名：MICHAELKORS型番：34F9GM9E9B200サイズ：（約）縦10.5cm×横20.5cm×マチ2cm仕様：内側：札入れ×3カードポケット×12オープンポケット×2小銭入れ×1正面：オープンポケット×1カードポケット×1開閉：ファスナー定価22000円#マイケルコース#長財布#財布#メンズ#レディース#ブラウン#誕生日プレゼント#プレゼント
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