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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未使用品、使わないので出品しました。初期の傷ご納得の上ご購入お願い致します。お値下げ不可※ご購入前にプロフィール欄を一読くださいますと幸いですよろしくお願いします！ブランド名：MICHAELKORS型番：34F9GM9E9B200サイズ：（約）縦10.5cm×横20.5cm×マチ2cm仕様：内側：札入れ×3カードポケット×12オープンポケット×2小銭入れ×1正面：オープンポケット×1カードポケット×1開閉：ファスナー定価22000円#マイケルコース#長財布#財布#メンズ#レディース#ブラウン#誕生日プレゼント#プレゼント
http://narcologia.ru/goods/composite238954.html
http://narcologia.ru/goods/reflector661964.html
http://narcologia.ru/goods/encourage342172.html
マイケルコース長財布
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