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【希少】JAPAN VINTAGE グレイッシュパープル ダブル 3ピーススーツ
商品番号 S92267015785
商品名

【希少】JAPAN VINTAGE グレイッシュパープル ダブル 3ピーススーツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ジャケットSize/ColorL〜XLサイズ/霞がかった紫グレイッシュパープル着丈:77cm肩幅:49cm身幅:57cm袖丈:61cm袖口:14cm■ベスト着丈:56cm肩幅:37cm身幅:50cm■スラックスウエスト:74cm（ウエスト出し6cm程可能）股上:31cm股下:74cm（裾出し6cm程可能）ワタリ:34cm裾幅:22.5cm◐素材表地ウール73%ポリエステル27%裏地ポリエステル100%︎︎◆仕様・ジャケット6B/ダブルブレスト/ピークドラペル/開き見せ/背抜き/ノーベント/フラップポケット・ベスト6B/ダブルブレスト/ショールカラー・スラックスツータック/シングル/ワイドシルエット★状態ダメージ襟首に薄らとお汚れあり。スラックスに数箇所、小さなお汚れあり。それ以外は目立つダメージ無く、美品です。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✱服は古着が大半です。経年劣化、傷、細かな汚れの見落としもあるかもしれないですが、損傷が目立つ箇所は出来る限り写真添付いたします。✱発送方法はメルカリ便商品によっては、少々コンパクトにして発送いたしますので、ご了承下さいませ。☞﻿#monotoniaメンズスーツの商品はこちらです！
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