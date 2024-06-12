おじょうさま　SR　ポケモンカード

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商品詳細
おじょうさま sr114/100開封してすぐスリーブに入れました。素人目線なのでよく画像を確認して納得の上購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです！発送時は簡易包装で送らせていただきます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします！
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