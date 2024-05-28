59FIFTY MLB 7 1/4（57.7cm）

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商品詳細
59FIFTYMLBオンフィールドロサンゼルス・ドジャースゲーム定価6,380¥カラー···ダークロイヤル形···ベースボール⚫︎即日発送#newera#ニューエラ2回着用しましたが、わたしの系統が変わった為、出品致します。4枚目が実際に着用した画像です。※プリクラの加工により色が薄くみえています
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