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結婚式 挙式 披露宴 タキシード 一度着用 クリーニング済み
商品番号 F18270421044
商品名

結婚式 挙式 披露宴 タキシード 一度着用 クリーニング済み
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイの結婚式で、二年前に一度だけ着用したものです。クリーニング済！届いて、そのまま、着用できます。セレモニースーツとっても、上品なホワイト(アイボリー)です。ベストの差し色のパープルがとってもお洒落です。購入金額170,000円でした。ブランド、メーカー→Avica上着→Sサイズシャツ→M39ー83パンツ→AUー53ベスト→AUー53発送の際は、シワにならないように、気をつけて折り曲げての発送です。届きましたら、すぐにハンガーにかけて保管されることをオススメいたします。※同時にウエディングドレスも出品予定です！カラー...ホワイト柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/Persia463988.html
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http://narcologia.ru/goods/Taipei693771.html

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