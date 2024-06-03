【CONVERSE】 CANVAS ALL STAR J HI スニーカー

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商品詳細
2023年の3月にトゥモローランド有楽町で約13,000円で購入致しました。着脱回数は5回です。左足の先端部分が少し黄色くなっておりますが、全く問題なく着用いただける状態です。コメント等お待ちしております。よろしくお願いいたします！！以下、商品の説明とサイズです。【商品の説明】ナチュラル感のあるコットン製のシューレースやヒールパッチ、インソールのプリントなど、70〜80年代のアメリカ製に見られるディテールを取り入れた『MADEINJAPAN』ラインのオールスターハイ。ヴィンテージの要素と日本製ならではの丁寧なつくり、コストパフォーマンスにも優れた一足です。【サイズ】8：26.5cmメインカラー···ホワイト、ベージュ
http://narcologia.ru/goods/reproduce865155.html
http://narcologia.ru/goods/protein221434.html
http://narcologia.ru/goods/influenza132793.html
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CANVAS ALL STAR J HI
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CONVERSE コンバース CANVAS ALL STAR J HI キャンバス オールスター ハイカット 日本製 ブラック
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CONVERSE CANVAS ALL STAR J HI DEEP ORANGE 23FW-I
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