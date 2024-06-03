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【CONVERSE】 CANVAS ALL STAR J HI スニーカー
商品番号 I29945433347
商品名

【CONVERSE】 CANVAS ALL STAR J HI スニーカー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年の3月にトゥモローランド有楽町で約13,000円で購入致しました。着脱回数は5回です。左足の先端部分が少し黄色くなっておりますが、全く問題なく着用いただける状態です。コメント等お待ちしております。よろしくお願いいたします！！以下、商品の説明とサイズです。【商品の説明】ナチュラル感のあるコットン製のシューレースやヒールパッチ、インソールのプリントなど、70〜80年代のアメリカ製に見られるディテールを取り入れた『MADEINJAPAN』ラインのオールスターハイ。ヴィンテージの要素と日本製ならではの丁寧なつくり、コストパフォーマンスにも優れた一足です。【サイズ】8：26.5cmメインカラー···ホワイト、ベージュ
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