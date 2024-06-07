ZT AMP LUNCHBOX LBG2 200W

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商品詳細
新品購入のワンオーナー品です。こちら禁煙者ですが全体的に日焼けがあり、細かな傷もあります。動作に異常ありません。付属は電源ケーブルのみ。ランチボックスJrではなく200w仕様の機種です。ヘッドフォンを繋いでも良い音で、スピーカーオフも可能で夜間の練習にも重宝しておりました。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture339441.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle876225.html
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