新品　コーチ　オプアート　シグネチャー　レザー　長財布　ブラック

閲覧ありがとうございます(^^)人気のオプアートシグネチャーのロングウォレットが入荷しました!!高級感のあるブラック一色の型押しデザインです☆在庫ございますので即購入OKです!!【品番】F60735【カラー】ブラック【サイズ】約横20㎝×高さ10㎝×マチ2.5㎝【素材】レザー【状態】新品未使用【付属品】ケアカード、プライスタグ、ショップ袋、保存袋、純正箱【購入先】アメリカコーチアウトレット☆写真は光の加減、お使いのモニターなどにより実物の色と異なる場合があります。☆新品未使用品ですが、革製品には使用には問題のない小さなシワ、押し跡等がある場合もございます。不良品ではなく革製品の特長になります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。☆国内コーチ直営店でアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。☆迅速、丁寧なお取引心がけております。宜しくお願い致します。



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