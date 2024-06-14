SEESEEシーシーSUPERWIDESWINGTOPスーパーワイドスウィングトップジャケットWHITENAVYCOLLECTIONです。シーズン：23SS素材：NYLON93%、POLYURETHANE7%生産国：JAPANサイズ：XXXXXL着丈76.5、身幅99、肩幅75、袖丈53cm程度(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)トラッドスタイルには欠かせないスウィングトップをSEESEEのフィルターを通しアップデート。表地はナイロン×ポリウレタン、裏地はコットン、サイズは5XLのみの展開です。従来のスウィングトップの概念の壊すかのような、軽快さとリラックス感を出す事が出来ます。裾のドローコードを絞る事で丸みを帯びたシルエットを出す事が可能になります。シルエットもとても綺麗です。とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。状態は美ユーズド品で綺麗です。特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。トラブルを避けるため、神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップ



美品23SS SEE SEE シーシー スウィングトップ ジャケット 503N▲



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