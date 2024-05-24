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ポーター ソーク 吉田カバンL字ファスナー ロングウォレット
商品番号 B53355641639
商品名

ポーター ソーク 吉田カバンL字ファスナー ロングウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターソークロングウォレット101-06055長財布財布吉田カバンPORTERSOAKL字ファスナーメインの財布として2年ほど使っていました。内側の革が柔らかくカードの出し入れがしやすいです。小銭の開口部も広くて見やすく使いやすいです。2折りの財布を購入したので出品致します^^【表地】牛ショルダー革（ベジタブルタンニン鞣し・プルアップ仕上げイタリア輸入革）【裏地】豚革【サイズ】約W200×H100×D20（mm）【重量】約130グラム【生産国】日本【内側】札入れ×2、カードポケット×8、小銭入れ×1、ポケット×2【定価】¥28,600カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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