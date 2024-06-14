MOMA x NEW ERA (モマ x ニューエラ) 日本未発売カラー

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商品詳細
8000円程で購入したと思います。状態綺麗です。昨年購入しましたが、2回程しか使用していません。NYヤンキースキャップMoMAEditionMOMAxYankeesNewEraCapモマ×ニューエラヤンキースキャップ緑グリーンgreenmomaニューヨーク正規店購入サイズ頭廻り約51～63.5（アジャスター付）高さ11、つば7、約80g男女兼用/ユニセックス素材···コットンカラー···グリーンカラー···グリーン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/rebellion788078.html
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