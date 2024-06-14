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雅結　桜唐草フリップ長財布(画像1枚目と7枚目の2点セット)
商品番号 J39085190286
商品名

雅結　桜唐草フリップ長財布(画像1枚目と7枚目の2点セット)
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※別種類の財布と2点購入で、4割引にいたしますので、コメントください。雅結　桜唐草フリップ長財布　ブラック×ブルーグリーンブラック×ブラウン上記2点セットサイズ　約20㎝×11㎝(幅約4㎝)撮影のため袋から出しましたが、未使用品になります。ゆうパケットプラスの専用箱で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable85474.html
http://narcologia.ru/goods/assessor649203.html
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