雅結　桜唐草フリップ長財布(画像1枚目と7枚目の2点セット)

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商品詳細
※別種類の財布と2点購入で、4割引にいたしますので、コメントください。雅結 桜唐草フリップ長財布 ブラック×ブルーグリーンブラック×ブラウン上記2点セットサイズ 約20㎝×11㎝(幅約4㎝)撮影のため袋から出しましたが、未使用品になります。ゆうパケットプラスの専用箱で発送いたします。
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