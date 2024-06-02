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ハワイアンジュエリー　指輪　リング　女　メンズ　レディース　男　高級　美品　人気
商品番号 O74501707671
商品名

ハワイアンジュエリー　指輪　リング　女　メンズ　レディース　男　高級　美品　人気
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級・高品質ハワイアンジュエリーリングになります！錆びない、変色しない、傷にも強い！サージカルステンレスを使用しているので金属アレルギー対応医療でも使われるサージカルステンレス316lステンレススチール316L/K14イエローゴールドコーティング男女使用可能！【サイズ】『リングサイズ』5号.7号.9号.11号.13号.15号.17号.19号ゴールド、シルバー取り扱っております。サイズ厚み：約2ミリ縦：約5ミリ
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