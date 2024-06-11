【DENTS】インターナショナルチェルシー レザーグローブ　ブラック　サイズ8

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デンツのインターナショナルチェルシー レザーグローブです。◎表記サイズ 8実寸（公式サイトより） 全長24cm手首周り23.5cm◎色 BLACK◎素材 羊革 内側 カシミア◎定価 12,800円（税込）昨年、新宿伊勢丹men`s館にて新品購入後に5回程着用後、自宅にて保管していました。目立った傷、汚れ等ありませんが、あくまで着用した物になります。ご理解頂ける方のみお願いします。※最終値下げ防水対策をして、ご購入後24時間以内に発送いたします。