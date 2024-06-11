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【DENTS】インターナショナルチェルシー レザーグローブ　ブラック　サイズ8
商品番号 W87082325472
商品名

【DENTS】インターナショナルチェルシー レザーグローブ　ブラック　サイズ8
ブランド名 デンツ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デンツのインターナショナルチェルシー　レザーグローブです。◎表記サイズ　8実寸（公式サイトより）　　　全長24cm手首周り23.5cm◎色　BLACK◎素材　羊革　　　　　　内側　カシミア◎定価　12,800円（税込）昨年、新宿伊勢丹men`s館にて新品購入後に5回程着用後、自宅にて保管していました。目立った傷、汚れ等ありませんが、あくまで着用した物になります。ご理解頂ける方のみお願いします。※最終値下げ防水対策をして、ご購入後24時間以内に発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement546233.html
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