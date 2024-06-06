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【イタリア製】OAMC オーバーサイズ　半袖Tシャツ パッチ　無地 20SS
商品番号 I76330041723
商品名

【イタリア製】OAMC オーバーサイズ　半袖Tシャツ パッチ　無地 20SS
ブランド名 オーエーエムシー
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○他にも　　　#westwillにてハイブランド、ストリートブランド、古着等を出品していますので、よろしくお願いいたします○ブランド等オーエーエムシー○カラー黒色　ブラック○サイズL　着丈約76　身幅約55　肩幅約53○状態多少の使用感はありますが、大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます○商品説明等　イタリア製のOAMCのオーバーサイズTシャツです　ブランドロゴの入ったパッチが裾付近にデザインされており、ネックが太めのデザインです
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