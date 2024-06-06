【イタリア製】OAMC オーバーサイズ　半袖Tシャツ パッチ　無地 20SS

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○他にも #westwillにてハイブランド、ストリートブランド、古着等を出品していますので、よろしくお願いいたします○ブランド等オーエーエムシー○カラー黒色 ブラック○サイズL 着丈約76 身幅約55 肩幅約53○状態多少の使用感はありますが、大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます○商品説明等 イタリア製のOAMCのオーバーサイズTシャツです ブランドロゴの入ったパッチが裾付近にデザインされており、ネックが太めのデザインです