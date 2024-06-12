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J04335A1 未使用品 TAKEO KIKUCHI ラウンド レザー長財布
商品番号 D30606723977
商品名

J04335A1 未使用品 TAKEO KIKUCHI ラウンド レザー長財布
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品TAKEOKIKUCHIラウンドレザーウォレット長財布ダークブラウンタケオキクチメンズ5WLCB/J04335A1/HCTB23/色：ブラウンサイズ：縦：9.5cm横：18.6cm素材：レザー生産国：中国コメント：カード収納×12、札入れ×2、小銭入れ×1、オープンポケット×2です。状態説明：展示のみの未使用品です。コインケース部分のジッパーにわずかなひっかかりがございます(写真５枚目参照＊開閉はできます)。
http://narcologia.ru/goods/cotton586861.html
http://narcologia.ru/goods/peroration956315.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate901148.html
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