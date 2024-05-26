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- LACOSTE ラコステ バーシティ ジャケット 新品未使用 タグ付き
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商品詳細
新品未使用タグ付き ラコステ バーシティジャケット スタジアムジャンパーサイズFR48USS-M 日本Mサイズ相当肩幅50身幅64袖丈66.5着丈65.9色表地グリーン 裏地ライトブルー（水色）素材表地ナイロン100%（シワ加工で洗いの掛かったようなこなれた感じです。）裏地ポリエステル100%中綿ポリエステル100%スナップボタン6つスラッシュポケット2つ内ポケット左側腰辺りに1つ（ベルクロ仕様のフラップ付き）キルティング（薄手の中綿入り）袖裾リブ前後身頃左袖ワッペンクラシックなカレッジスタイルを彷彿とさせる、バーシティジャケットの定番ディテールを踏襲。ボディにはドライな風合いが面白い、クラッシュ加工を施したリップストップ素材を使用。身頃の前後にあしらったワッペンワークの存在感も際立つ、インサレーション入りのスプリングアウターです。新品未使用LACOSTELiVEサイズ48(写真8枚目参照)定価52800円ラコステクロコダイルメンズアウタージャケットブルゾンワッペンビッグロゴスウェットパーカ#LACOSTE#ラコステ#新品未使用素材...ナイロンカラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/ambassador110106.html
http://narcologia.ru/goods/displease640531.html
http://narcologia.ru/goods/encourage543072.html
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LACOSTE ラコステ バーシティ ジャケット 新品未使用 タグ付き - ブルゾン
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