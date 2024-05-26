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RAF SIMONS 00ss ラフシモンズ ブルゾン シャツ
商品番号 Q26417459575
商品名

RAF SIMONS 00ss ラフシモンズ ブルゾン シャツ
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 16,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RAFSIMONS00ssラフシモンズブルゾンシャツになります。サイズ46裄丈91身幅63裾幅42着丈72状態フロント前身(左)5cm程の破れ有り仮縫いをしている状態になります。その他ダメージはないですが、年代物になりますのでご理解の程よろしくお願いします。
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