RAF SIMONS 00ss ラフシモンズ ブルゾン シャツ

RAFSIMONS00ssラフシモンズブルゾンシャツになります。サイズ46裄丈91身幅63裾幅42着丈72状態フロント前身(左)5cm程の破れ有り仮縫いをしている状態になります。その他ダメージはないですが、年代物になりますのでご理解の程よろしくお願いします。



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