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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございますペンダントトップ材質:silver925縦:50mm横:30mmチェーン長さ:50cm材質:silver925ナバホ族、ナバホジュエリー、コディサンダーソン、ゴローズ、インディアンジュエリー、アリゾナフリーダム、ノースワークス、アンプジャパン 、ビームス、ロンハーマン、古着ギフト、プレゼント、誕生日、入学祝い、卒業祝い、卒業記念、退職祝い、就職祝い、栄転、母の日、ホワイトデー、バレンタインデー、クリスマスXmas、結婚祝い、結婚記念、成人式、パーティーなど注意点：色について：モニターの発色の具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。★新品・未使用★匿名,無料配送★即購入OK*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・*材質...シルバー
http://narcologia.ru/goods/revamp936622.html
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle201766.html
Silver925シルバークロストップandチェーン @B011
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