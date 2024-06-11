【特徴】1997年アメリカ製のパタゴニアです。厚みがあるフリース生地を使用したコートデザインの1着で、襟を立てて留めることができます。袖口は二重の作りで外気の侵入を防ぎます。フロントに大口のパッチポケットが2つ、右ポケット内には更に1箇所ジッパーポケットが付き、物が落ちない設計。裾にはサイドベンツがありボタン開閉可能です。パタゴニアの刻印が入るボタンを使用しブランドピスネームがつかないシンプルな仕様です。【状態】襟を留めるボタンのループがきついです。フリースの古着によく見られる状態で使用感、擦れ、毛玉、細かな毛の付着があります。画像8枚目、裾内側の縫製一部がホツレています。着用には支障無いと思います。生地、各パーツはしっかりしています。毛のつぶれはそこまでありません。状態にご理解いただける方、古着に慣れている方のみご検討ください。【サイズ】サイズタグ欠損 実寸からおそらくSサイズのモデルです。着用感はL〜XL位あります。実寸（およそ）肩幅56cm/身幅62,5cm/袖丈50,5cm/着丈襟下71cm他の出品も是非ご覧ください！↓#ハピマンの部屋



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少-



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少 ...



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少-



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少-



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少 ...



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少 ...



希少90s USA製 パタゴニア シャーリング コート L フリース ジャケット-



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少 ...



patagonia - 希少90s USA製 パタゴニア シャーリング コート L ...



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少-



希少90s USA製 パタゴニア シャーリング コート L フリース ジャケット-



パタゴニア 90s USA製 シャーリングコート ブラック フリース S 希少 ...



90s USA製 パタゴニア シャーリングコート フリース ジャケット 人気が ...



90's patagonia シンチラ シャーリングコート XL | eclipseseal.com



patagonia - 希少90s USA製 パタゴニア シャーリング コート L ...