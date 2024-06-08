美品 アーバンリサーチ サニーレーベル セットアップ ペイズリー K5 ...

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～御覧頂きまして誠にありがとうございます～★商品詳細★◎種類セットアップ ペイズリー柄 ハーフパンツ 短パン テーラードジャケット◎ブランド名アーバンリサーチサニーレーベル◎サイズ【ジャケット】 Mサイズ身幅49センチ総丈75センチ肩幅44センチ袖丈64センチ【ズボン】 Sサイズウエスト84センチ総丈50センチ股下24センチ裾幅25センチ◎カラーペイズリー柄◎商品状態 使用感は多少ありますが、目立った汚れなどもなく、まだまだお使いいただけます！※必ずお読みください！！！〇中古品なので多少の汚れやシワなど傷の見落としもある場合がございますのでご理解の上ご検討下さい！〇梱包発送に関しましても簡易的に梱包して発送となります。〇値下げに関しては基本的には考えておりません！〇その他気になった点などありましたらお気軽にお問い合わせください！