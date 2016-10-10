★米津玄師着用★John undercover ★ジャケット★サイズＬＬ★

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★米津玄師着用★Johnundercover★ジャケット★サイズ4★ＬＬ★身幅67cmとなります。着寸は首の付け根から70㎝となります。サイズ４でLLとなります。used品を購入し、購入時より2回着用しておりますが傷やシミはありません。 送料込みです。※usedですので了承下さい。NCNRにて宜しくお願い致します。米津玄師カラー···グリーン柄・デザイン···花柄季節感···春、秋