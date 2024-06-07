新品タグ付　JOHN PEARSE ネクタイ　シルク　グレー　チェック　大人気！

ご覧頂きありがとうござます！！ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。JOHNPEARSEのシルクのネクタイです。触り心地が良く、とても結びやすいです。スタイリッシュなデザインでどんなスーツにも合わせやすいです。グレーでチェックのおしゃれな高級感のあるネクタイです。人気ブランドの為、すぐに売り切れる可能性が高いです。他のサイトにも出品しておりますのでいいなぁと思われたら早めに連絡を頂ければ幸いです。●ブランド●JOHNPEARSE●カラー●グレー●デザイン●チェック●素材●シルク●大剣先●8cm位●全長●150cm位●状態●中古・目立つ傷・汚れなし・USED新品・未使用＊シワあり●お願い●USED品であることをご理解いただける方、よろしくお願いいたします。素人の為見落としなどあるかも知れませんが。ご了承の上、ご購入をお願い致します。●まとめ売り●2点で¥200引き3点で¥500引き致します！よろしくお願いします！他にも#JOHNPEARSE#paulsmith#GUCCI#BURBERRY#TAKEOKIKUCHI#ERMENEGILDOZEGNAなども出品しております！！#グレー#チェック#シルク#USED#中古#卒業式#卒園式#入学式#入園式#入社式#新入社員#8cm#結婚式#二次会#スーツ#ビジネス#仕事#150cm#フォーマル#会社員#カジュアル#新品#タグ付き



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