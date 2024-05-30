《ランバン》新品 ビッグロゴ刺繍 タッチパネル対応 ベルト付き手袋 25cm

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《LANVINenBleuランバンオンブルー》新品ビッグロゴ刺繍タッチパネル対応ベルト付き手袋グローブプレゼントにも25cmA8823商品説明★ブランド LANVINenBleuランバンオンブルー★商品名 手袋★サイズ 寸法25cm全長約24.5cm(中指の先端から手首末端まで）横幅最大約10.5cm★色 ブラック系※画像にて確認下さい★素材 《本体》ポリエステル100%《ベルト部分》合成皮革《装飾部分》ポリエステル100%《ヘリ部分》合成皮革《裏地》ポリエステル100%★状態 新品未使用(タグ付)★コメント★大きなロゴ刺繍がインパクト大の手袋。ベルト付き。裏地はふかふかで暖かいです。プレゼントにもオススメのアイテムです。こちらの商品は正規代理店の新品です。#その他手袋など出品中よろしければご覧下さい。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ランバン#手袋#グローブ