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プラチナ 指輪
商品番号 H46590888519
商品名

プラチナ 指輪
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 28,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

凄く前に購入したお品物です。今では珍しいデザインかと思いますリング指輪pt850裏側刻印サイズが分からず、11号～13号くらいかと思います。7gくらいです。付属品がなく、指輪のみです。材質...プラチナ
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