TADY\u0026KING フェザーカスタムセット\u0026革ブレスセット ...

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TADY\u0026KINGタディ\u0026キングフェザー6枚\u0026革ブレスの豪華なセットです。全て自身で正規販売店であるRESIST原宿店にて購入いたしました。●爪SVフェザーGPウルフMMサイズ(¥38,500)●SVフェザー爪SVMMサイズ(¥27,500)●SVフェザーGPロングホーンMMサイズ(¥33,000)●SVフェザーMMサイズ(¥22,000)●ホイールフェザーSVMサイズ(¥17,600)×2●革ブレス(TADY\u0026KING)(¥非売品)〜おまけ〜●SVビーズ×7(ノーブランド)●鹿革紐(ノーブランド)⭐︎総額¥156,200＋αのセットになります。※コツコツと集めていましたが、着ける機会が減りましたので手離す事に致しました。⭐︎メインでもカスタム用でも使える、非常に良いサイズです。⭐︎ストリートやアメカジが好きな方にオススメです！⭐︎適度に硫化していて、めちゃくちゃかっこいいです！！※鹿革紐は長さを調節出来ますので、届いてそのままご使用いただけます。6枚目の写真は実際の着用時のサイズ感です。◉巾着袋、ギャランティカード、Box、全てお付けします。◉こちらはセット売りとなります。 バラ売りはいたしません。◉多少のお値引き交渉も承ります。※あくまでも中古品ですのでご理解の程、宜しくお願い致します。材質···SV925、K18【ゴローズ(goro's)の高橋吾郎さんにレザーカービング技術を学び、高橋さんと一緒に日本のネイティブアメリカンブームを築き上げたとも言われるカービング界の第一人者[Tady](タディ)こと田尻種杉さん。Tadykingの創立者であり、シルバーアクセサリーデザインのカリスマとして知られる通称[king](キング)さん。この二人のコラボレーションとして生まれた「tady\u0026king」(タディアンドキング)】#タディアンドキング#tady＆king#goros#ゴローズ#EXILE#三代目#三代目Jsoulbrothers#木村拓哉#登坂広臣#岩田剛典#TAKAHIRO