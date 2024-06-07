フェンディ リング Mサイズ 約21号 メンズ シルバー ゴールド アクセサリー

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ご覧いただきありがとうございます！#Modeitem←出品中の商品はこちら1️⃣即購入OK2️⃣鑑定済み3️⃣全額返金補償4️⃣値引き対応資産価値の高いブランド品をコスパ良く手に入れませんか？全て一点物のため、売り切れてしまう可能性がございます。気になる商品はお早めにコメント下さい✨□商品名フェンディリングMサイズメンズシルバー×ゴールド□ブランド名FENDI（フェンディ）□色シルバー×ゴールド□サイズM（約21号）□付属品なし□ランクAB□状態一般的な使用による擦れ、くすみあり□商品ポイントFFロゴのカットアウトリング♪シンプルながらも華やかな雰囲気があり、アクセントになります！□購入先東京都公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定を通過したアイテムのみを取扱っており、確かな品質をお約束いたします。安心してお買い求め下さいませ。□全額返金保証万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。□商品の保管について自宅の冷暗場所にて大切に保管しています。（ペットなし、非喫煙）□ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品お得なブランド一覧☕️✨☕️✨☕️✨☕️✨☕️#ModeShopの全商品一覧☕️✨☕️✨☕️✨☕️✨☕️管理番号：08020014/AM9180