【新品】Furbo フルボ 長財布　レッド　カーボンフィルム　牛革

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新品！未使用 フルボ《Frubo☆》カラー レッドカーボンフィルムをラミネートした斬新な牛革長財布になります。サイズ横19縦10お洒落なフルボ長財布です。レッドで内側がブラックなのでとても上品なフルボ長財布です。プレゼントやご褒美に！自宅保管品になります。ご了承のうえ、ご検討お願いいたしますm(__)m大切に使っていただける方にお譲りします。◆箱ありです。●お値下げはご遠慮下さい。#Furbo#メンズラウンドファスナー#長財布#財布#カードケース#ラウンドファスナー#フルボ#メンズ長財布#プレゼント#コインケース#お洒落財布#ホワイト長財布#フルボ長財布#フルボラウンドファスナー#フルボウォレット#メンズラウンドファスナー