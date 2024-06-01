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CAREERING WACKO MARIA GUILTY PARTIES 07
商品番号 N20649377291
商品名

CAREERING WACKO MARIA GUILTY PARTIES 07
ブランド名 キャリアリング
特別価格 税込 36,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAREERINGのWACKOMARIAGUILTYPARTIES07です。色シルバー　サイズ幅　最大　1.3手首周り　20素材SLV925未使用新品　定価税込88000円WACKOMARIAコラボレーション\"W\"モチーフがあしらわれたチェーンブレスレットCAREERING(キャリアリング)俳優\"松田翔太\"氏がアートディレクターを務めるアクセサリーブランド\"CAREERING(キャリアリング)\"。馬車の轍を意味する\"CAREER\"と、フープピアスや繋がりの輪を表す\"RING\"を掛け合わせたブランドネームで、進化、前進し続けるというブランドテーマを持つ。中でもピアスというプロダクトをより一層に追求し、金属そのものの美しさを最大限に活かしたミニマルなデザインが魅力的。代表格である\"PLACEBO\"などのオリジナルモデルを筆頭に、藤原ヒロシ、WACKOMARIA、DELUXE、野村訓市、VERDYなどといったブランド、クリエイターとの豪華コラボレーションが人気を博し一躍話題となった。正規品を取り扱っています。個人出品なので領収書の発行は行っておりません。商品の梱包直前に内容物の詳細な写真を再度撮影し保存しています。発送方法は宅急便のみです。ヤマト運輸なので商品の問い合わせ番号、追跡　補償が可能です。めったに起こり得ませんが商品発送後の配送業務を請け負う会社の配送時による商品の紛失、盗難、損傷などの事故が起こった場合は配送会社様と運営する会社様と協力して問題の解決にあたらせて頂きます。申し訳ありませんが購入者様の都合による御取引経緯上での後からの様々な方法の変更申し出、要望には対応できませんので御了承の程を宜しくお願いします。了承、同意頂けていないと判断した場合は御取引をキャンセルとさせて頂きますので宜しくお願いします。返品、交換には対応できませんので購入前に御了承の程を何卒宜しくお願いします。アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/providence971794.html
http://narcologia.ru/goods/providence483494.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture646341.html

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