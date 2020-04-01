

ヴィンテージ 70s カレッジリング ster刻印- ヴィンテージ 70s カレッジリング ster刻印-



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ヴィンテージ 70s カレッジリング ster刻印 人気デザイナー 8232円引き ... ヴィンテージ 70s カレッジリング ster刻印 人気デザイナー 8232円引き ...



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1934年 10K GOLD カレッジリング【TA051838】 1934年 10K GOLD カレッジリング【TA051838】



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○アイテム70s1975WESTERNJUNIORHIGHSCHOOLカレッジリングMAW刻印1975年生まれの方にオススメです!プレゼントにも◎○サイズ表記なし○号数約15号素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい○状態画像でご確認下さい。あくまで主観ですが、着用に支障をきたすような致命的なダメージや汚れはございません。ヴィンテージの風合いとしてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。○カラーシルバー○素材ster刻印○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送致します。コンパクトにしますので折ジワ、畳ジワがつく可能性あります。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※即購入、大歓迎です！！※専用ページはトラブルの可能性があるのでお断りさせていただきます。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレ、匂いなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。