ヴィンテージ　70s カレッジリング　ster刻印

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商品詳細
○アイテム70s1975WESTERNJUNIORHIGHSCHOOLカレッジリングMAW刻印1975年生まれの方にオススメです!プレゼントにも◎○サイズ表記なし○号数約15号素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい○状態画像でご確認下さい。あくまで主観ですが、着用に支障をきたすような致命的なダメージや汚れはございません。ヴィンテージの風合いとしてご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。○カラーシルバー○素材ster刻印○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送致します。コンパクトにしますので折ジワ、畳ジワがつく可能性あります。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※即購入、大歓迎です！！※専用ページはトラブルの可能性があるのでお断りさせていただきます。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレ、匂いなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。
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