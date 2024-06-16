★激レア★廃盤　1994刻印オールドモデル　ケルティックホイッスル

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商品詳細
激レア 廃盤 1994年版 オールドモデル【ChromeHearts】 クロムハーツ⭐︎ケルティックホイッスル⭐︎スタンリーゲス作クロムハーツのホイッスルは1998年刻印の物はたまに見ますが1994刻印は初期モデルで大変貴重です。ラージボローチップとなります。かなりマニアックな商品でございますので価値がお判り頂ける方にお譲りさせて頂きます。どうしても手放したいわけではございませんのでこれ以上の値下げ予定はございません。何か気になる点がございましたら購入前にコメントください。他にもクロムハーツ、ロンワンズ、スタンリーゲスなど世界に一点物も出品中です。よかったら見ていってくださいね。
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