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★激レア★廃盤　1994刻印オールドモデル　ケルティックホイッスル
商品番号 U36825182725
商品名

★激レア★廃盤　1994刻印オールドモデル　ケルティックホイッスル
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 55,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア　廃盤　1994年版　オールドモデル【ChromeHearts】　　クロムハーツ⭐︎ケルティックホイッスル⭐︎スタンリーゲス作クロムハーツのホイッスルは1998年刻印の物はたまに見ますが1994刻印は初期モデルで大変貴重です。ラージボローチップとなります。かなりマニアックな商品でございますので価値がお判り頂ける方にお譲りさせて頂きます。どうしても手放したいわけではございませんのでこれ以上の値下げ予定はございません。何か気になる点がございましたら購入前にコメントください。他にもクロムハーツ、ロンワンズ、スタンリーゲスなど世界に一点物も出品中です。よかったら見ていってくださいね。
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